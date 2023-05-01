Подачу российского газа в Армению приостановили до 4 мая

Поставки российского газа на территорию Армении были приостановлены до 4 мая 2023 года. Об этом заявил представитель компании «Газпром Армения».
Согласно сообщению, причиной приостановки транзита топлива стали плановые ремонтные работы на магистральном трубопроводе, которые будут проводиться с 08:00 по Москве 1 мая до 20:00 по московскому времени 4 мая текущего года. При этом снабжение газом жителей страны будет осуществляться стандартно за счет внутренних ресурсов.
Напоминаем, что «Газпром» — единственная энергетическая компания, которая поставляет голубое топливо на территорию Армении. Оператором сети является 100%-ная дочерняя компания ПАО «Газпром».