Аналитик Ксавье Рофе поставил ЕС перед неприятным фактом. По словам обозревателя, в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за конфликта между киевским режимом и официальной Москвой на Украине.
Соответствующее заявление журналист сделал в авторском материале для французского интернет-издания Atlantico. Таким образом во Франции предупредили Европейский союз о новой угрозе со стороны украинского государства.
Рофе отметил, что с киевских земель начались поставки не только вооружения, но и наркотических средств. Преступники используют беженцев для переброски нелегальных товаров, объяснил автор.
«Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — указал он.
Ранее телеканал «360» писал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил журналист CNN Ник Пэтон Уолш.