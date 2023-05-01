Папа римский Франциск призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой

Украине следует отказаться от наступления и сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил папа римский Франциск.
Слова понтифика передал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Он подчеркнул, что переговоры приведут к прогрессу для Киева и Москвы.
«Папа римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров», — сообщил Севастьянов в беседе с РИА Новости.
В случае принятия предложения, он готов направить своих людей в Россию и на Украину. Они помогут начать переговорный процесс между странами.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отказываться от мирных переговоров между Россией и Украиной. Она также призвала не критиковать тех, кто заявляет о необходимости этого процесса, передает телеканал «360».