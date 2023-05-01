Из столичной суеты в сельский дзен: авторы Али и Маргарита нашли счастье на юге и зарабатывают в ЯRUS

Авторы, которые создают контент в российской социальной сети ЯRUS Али и Маргарита рассказали, как решились на переезд в глубинку. Супруги объяснили, как зарабатывают в платформе.
Пара призналась, что любовь к приключениям побудила их к путешествиям по миру. В 2020 году супруги решили уехать из Москвы и начать новую жизнь.
Теперь Али и Маргарита живут на природе. У семьи имеется домик на хуторе в Краснодарском крае.
«Мы купили старый дом на полузаброшенном хуторе: здесь мы выращиваем овощи, разводим породистых Гергебильских кур, продаем цыплят и инкубационные яйца. У нас есть шесть коз и трое козлят: из молока мы готовим вкусные домашние сыры и творог», — поделились авторы ЯRUS.
Сегодня пользователи активно ведут свой блог в ЯRUS. Там они подробно рассказывают о деревенской жизни, а зарабатывают на донатах и прозрачной системе монетизации.