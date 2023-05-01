19FortyFive: пять просчетов Байдена могут лишить политика кресла главы Белого дома

Всего несколько серьезных просчетов президента Соединенных Штатов Джо Байдена могут поставить крест на его карьере главы Белого дома. Такую неприятную для политика истину обнажили журналисты 19FortyFive.
Обозреватели уверены, что при правлении Байдена страна погрузилась во мрак и кризис. Причина этого заключается в пяти ошибках политика, приводят слова журналистов авторы «ПолитЭксперта».
В частности, хозяин Белого дома виновен в низком уровне безопасности на американо-мексиканской границе, зависимости Вашингтона от зарубежных энергоресурсов, а также в рекордных показателях инфляции. Более того, к неудачам Байдена обозреватели отнесли увеличенный уровень преступности внутри государства и слабый внешнеполитический курс США.
«Нет никаких сомнений в том, что президентство Джо Байдена нанесло ущерб Соединенным Штатам на всех фронтах», — говорится в материале.
Ранее американский лидер заявил, что считает себя мужчиной «в самом расцвете сил». Такую информацию обнародовали журналисты телеканала «360».