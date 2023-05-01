19FortyFive: пять просчетов Байдена могут лишить политика кресла главы Белого дома

В частности, хозяин Белого дома виновен в низком уровне безопасности на американо-мексиканской границе, зависимости Вашингтона от зарубежных энергоресурсов, а также в рекордных показателях инфляции. Более того, к неудачам Байдена обозреватели отнесли увеличенный уровень преступности внутри государства и слабый внешнеполитический курс США.