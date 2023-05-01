Минобороны РФ показало работу звуковещательной станции ЗС-88 в зоне СВО

В комментарии, который приводит пресс-служба Минобороны РФ, командир ЗС-88 с позывным Колокол отметил, что перед началом вещания башню поворачивают в сторону расположений ВСУ. Затем звучит призыв к украинским военным переходить на сторону России и песня «для закрепления материала».