Минобороны РФ показало работу звуковещательной станции ЗС-88 в зоне СВО

Российские военные активно применяют в зоне проведения спецоперации звуковещательные станции ЗС-88 с целью подрыва морального духа противника.
В комментарии, который приводит пресс-служба Минобороны РФ, командир ЗС-88 с позывным Колокол отметил, что перед началом вещания башню поворачивают в сторону расположений ВСУ. Затем звучит призыв к украинским военным переходить на сторону России и песня «для закрепления материала».
«Поставим композицию, которую очень сильно любит противник», — сказал военнослужащий, включив песню «Вперед, Россия!» в исполнении Олега Газманова.
Звуковещательная станция ЗС-88 создана на базе БТР-80. Она оснащена не только мощным громкоговорителем с дальностью действия до шести километров, но и крупнокалиберными пулеметами.
Ранее, как передает «Царьград», стало известно об уничтожении важного транспортного узла ВСУ в Днепропетровской области.