Огромная красная вывеска «Мир! Труд! Май!» украсила Золотой мост во Владивостоке

Жителей Владивостока оригинально поздравили с Праздником Весны и Труда: в центре всеобщего внимания оказался Золотой мост.
По всей его длине растянулась огромная красная вывеска «Мир! Труд! Май!». Этот анимационный шедевр принадлежит местным общественникам и авторам Telegram-канала «HardКорюшка». Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.
«Золотой мост во Владивостоке украсили в лучших традициях первомая!» – отметили авторы видеоролика.
Активисты рассказали, что планируют и дальше радовать приморцев подобного рода видео. В таком формате они намерены напоминать россиянам про значимые для страны даты, пишет kp.ru.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил жителей столицы с Первомаем. Градоначальник пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов, сообщает телеканал «360».