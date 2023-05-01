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Огромная красная вывеска «Мир! Труд! Май!» украсила Золотой мост во Владивостоке

Общество
Огромная красная вывеска «Мир! Труд! Май!» украсила Золотой мост во Владивостоке

Жителей Владивостока оригинально поздравили с Праздником Весны и Труда: в центре всеобщего внимания оказался Золотой мост.

По всей его длине растянулась огромная красная вывеска «Мир! Труд! Май!». Этот анимационный шедевр принадлежит местным общественникам и авторам Telegram-канала «HardКорюшка». Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.

«Золотой мост во Владивостоке украсили в лучших традициях первомая!» – отметили авторы видеоролика.

Активисты рассказали, что планируют и дальше радовать приморцев подобного рода видео. В таком формате они намерены напоминать россиянам про значимые для страны даты, пишет kp.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил жителей столицы с Первомаем. Градоначальник пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов, сообщает телеканал «360».

#1 мая #Владивосток #золотой мост #поздравление