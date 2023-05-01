Россиян предупредили об изменении порядка выдачи пенсий с 1 мая

В России изменился порядок выплаты социальных пенсий. Если ранее пенсионеры могли выбирать для получения средств частные компании, то теперь доставка пенсий наличными деньгами будет осуществляться на дом исключительно через «Почту России». Новые правила закреплены в законе «О почтовой связи», вступившем в силу с 1 мая.
В Минцифры РФ полагают, что такая мера позволит сделать процесс более прозрачным и контролируемым. Как передает ТАСС, для бесперебойной доставки пенсий «Почта России» расширила штат: работникам других организаций, осуществлявших выдачу соцвыплат, оператор предложил трудоустройство.
Граждане могут получить причитающуюся им пенсию не только на дому, но и в кассе почтового отделения или же безналичным способом — через кредитную организацию, которая зачисляет средства на счет пенсионера.
Ранее стало известно, какие категории россиян смогут получить повышенную пенсию с 1 мая.