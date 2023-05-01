Первого мая Россия остановит экологический террор преступного киевского режима над населением Донбасса. К такому выводу пришел политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, в этом месяце Москва запустит водовод из Дона в Донецк. Канал обеспечит водой регион, который изнывает от проблемы со снабжением. Марков подчеркнул, что проблема не будет устранена окончательно, поскольку для ее полного решения необходимо освободить всю область от украинских националистов. Однако новый водовод позволит обеспечить донецкие семьи водой хотя бы на несколько часов в день, цитирует политолога «ПолитРоссия».
Политолог отметил, что осознанное лишение людей воды является одним из ярчайших примеров преступной деятельности Киева. Однако Россия поставит точку в вопросе поставок жизненно необходимого ресурса Донбассу, добавил он.
«И это очевидный пример, что Запад, который так много болтает о проблемах экологии и воды, на самом деле поддерживает явный экологический террор», — сказал Марков.
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