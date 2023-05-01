Политолог Марков напомнил об окончании экологического террора Киева над Донбассом

По словам эксперта, в этом месяце Москва запустит водовод из Дона в Донецк. Канал обеспечит водой регион, который изнывает от проблемы со снабжением. Марков подчеркнул, что проблема не будет устранена окончательно, поскольку для ее полного решения необходимо освободить всю область от украинских националистов. Однако новый водовод позволит обеспечить донецкие семьи водой хотя бы на несколько часов в день, цитирует политолога «ПолитРоссия».