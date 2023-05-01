Товарооборот России и Финляндии сократился до 150 млн евро в 2022 году

Уровень объема торговли между Россией и Финляндией сократился до минимума 1990-х годов. Данный показатель опустился ниже 150 млн евро по итогам 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные старшего экономиста Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симолы.
При этом в начале 2022 года торговые отношения между странами демонстрировали чуть более серьезный уровень. Финляндия импортировала российские товары на сумму более 1 млрд евро и экспортировала продукцию на 380 млн евро.
Однако в конце года эти цифры составили 150 и 140 млн евро. Такие низкие значения фиксировались только в 1990-х годах, когда товарооборот между государствами с трудом достигал 160 млн евро.