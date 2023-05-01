Dir.bg: развивающиеся страны станут новыми экономическими центрами в 2050 году

Развивающиеся в настоящее время страны к 2050 году приобретут статус новых мировых экономических центров, пишет аналитик Галина Чолакова в статье для Dir.bg.
Разногласия в торговле, выход Великобритании из ЕС и обострение кризиса на Украине негативно сказываются на глобальной экономике, однако она будет активно развиваться в следующие несколько десятилетий, пишет эксперт. По ее словам, к 2050 году рост мирового рынка ускорится в два раза.
Автор материала в своей статье ссылается на данные доклада компании PwC под названием «Мир в 2050 году», в котором говорится о том, что такие ныне развивающиеся страны, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Нигерия и ряд других государств станут новыми экономическими центрами в вышеуказанном году.