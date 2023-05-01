Dir.bg: развивающиеся страны станут новыми экономическими центрами в 2050 году

Разногласия в торговле, выход Великобритании из ЕС и обострение кризиса на Украине негативно сказываются на глобальной экономике, однако она будет активно развиваться в следующие несколько десятилетий, пишет эксперт. По ее словам, к 2050 году рост мирового рынка ускорится в два раза.