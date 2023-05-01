«Старые добрые времена»: Илон Маск опубликовал карту Пангеи и пошутил о единстве мира

Американский миллиардер Илон Маск порассуждал в социальных сетях о единстве мира, опубликовав в Twitter карту Пангеи.
Этот суперконтинент существовал в эпоху позднего палеозоя и раннего мезозоя. Изображение предприниматель сопроводил ироничной надписью.
«Старые добрые времена, когда мир был един», — пошутил основатель компании SpaceX.
Пангея существовала 335-175 млн лет назад. Тогда мир состоял всего лишь из одного континента, объединявшего три материка: Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Однако в результате сильнейших тектонических сдвигов Пангея распалась.
Миллиардер Илон Маск вполне может стать президентом США. Такое мнение ранее выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360».