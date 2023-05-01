Кандидат от социалистов Узун вышел во второй тур выборов главы Гагаузии

Кандидат от гагаузских социалистов Григорий Узун занял лидерские позиции в рамках первого тура выборов лидера автономии. Такие сведения обнародовала глава ЦИК Яна Коваленко во время брифинга.
Как пишут журналисты РИА Новости, политик набрал более 14 тысяч голосов и переходит во второй тур. Вместе с ним сражаться за пост главы Гагаузии будет член оппозиционной политсилы «Шор» Евгения Гуцул.
«Григорий Узун – 14 849 голосов, или 26,43%. Евгения Гуцул – 14 836 голосов, или 26,41%», — сообщила Коваленко.
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