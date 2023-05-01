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Кандидат от социалистов Узун вышел во второй тур выборов главы Гагаузии

Политика
Кандидат от социалистов Узун вышел во второй тур выборов главы Гагаузии

Кандидат от гагаузских социалистов Григорий Узун занял лидерские позиции в рамках первого тура выборов лидера автономии. Такие сведения обнародовала глава ЦИК Яна Коваленко во время брифинга.

Как пишут журналисты РИА Новости, политик набрал более 14 тысяч голосов и переходит во второй тур. Вместе с ним сражаться за пост главы Гагаузии будет член оппозиционной политсилы «Шор» Евгения Гуцул.

«Григорий Узун – 14 849 голосов, или 26,43%. Евгения Гуцул – 14 836 голосов, или 26,41%», — сообщила Коваленко.

Ранее в Кремле заявили, что молдавское руководство дрейфует в сторону русофобии. Об этом пишет телеканал «360».

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