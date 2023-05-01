EurAsianTimes: американские F-35 оказались беспомощны против российских ракетных комплексов С-300

Пилоты американских истребителей F-35 были озадачены, когда системы самолета не смогли засечь российские зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает EurAsianTimes.
Как отмечают аналитики, материал которых приводит издание «ПолитРоссия», самые современные боевое самолеты Военно-воздушных сил США оказались беспомощны против ЗРК С-300 с их секретными возможностями.
Дело в том, что авионика F-35 позволяет считывать характеристики средств ПВО и сохранять эти данные на бортовом компьютере. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для обнаружения аналогичного вооружения, вскрывая позиции комплексов противовоздушной обороны.
«Однако пилоты F-35 не смогли отследить С-300», — подчеркивают авторы.
По их мнению, российские ЗРК могут иметь некие дополнительные режимы работы, о которых у США нет данных.
Ранее, как передает «Царьград», американский генерал Майкл Шмидт подверг жесткой критике истребители F-35, так как почти каждый второй самолет не готов к выполнению задач.