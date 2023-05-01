EurAsianTimes: американские F-35 оказались беспомощны против российских ракетных комплексов С-300

Дело в том, что авионика F-35 позволяет считывать характеристики средств ПВО и сохранять эти данные на бортовом компьютере. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для обнаружения аналогичного вооружения, вскрывая позиции комплексов противовоздушной обороны.