Художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в долгах

Имя народного художника России Вячеслава Зайцева долгие годы гремело в мире моды, однако к концу жизни у него все же возникли финансовые трудности. Как выяснилось, художник-модельер остался должен ФНС не менее 38 тысяч рублей.
Как сообщает kp.ru, большинство основанных Зайцевым компаний либо закрыты, либо не приносят дохода. Аналогичная ситуация возникла и в «Московском доме моды Вячеслава Зайцева»: в последние годы компания то и дело сталкивалась с исполнительным производством на суммы, достигавшие нескольких сотен тысяч рублей.
Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Щелково. Туда модельера доставили с внутренним кровотечением из его квартиры-студии в подмосковном Каблуково.