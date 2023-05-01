Выяснилось, кого из королевских особ не пригласили на коронацию Карла III

Официальная коронация короля Великобритании Карла III запланирована на 6 мая. Стало известно, кого из королевских особ не пригласили на торжественное мероприятие.
Подготовка к коронации Карла III породила много слухов и скандалов. Ранее стало известно, что не все члены семьи посетят торжественное мероприятие.
Так, например, коронацию монарха пропустит супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл. Кроме этого, приглашения на торжество не получили бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон и приятельница покойной королевы Елизаветы II Памела Хикс, пишет Woman.ru.
Воздержатся от визита на коронацию решили и некоторые представители шоу-бизнеса. Среди них оказались вокалисты Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель и Элтон Джон.