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Медведев: Twitter прогнулся под Госдепом США и Украиной

Политика
Медведев: Twitter прогнулся под Госдепом США и Украиной

Администрация Twitter прогнулась под Госдепом США и Украиной. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик в своем Telegram-канале таким образом ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать блокировку в Twitter записи о деградации соцсети.

«Twitter прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы…» — написал Медведев.

Политик накануне опубликовал в Twitter карикатуру на Соединенные Штаты, запряженные в телегу и подгоняемые Украиной.

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