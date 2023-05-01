На Украине в гаражных условиях строят новую дальнобойную ракету «Трембита»

Энтузиасты конструкторского бюро PARS вынуждены разрабатывать дальнобойную ракету в гаражных условиях, так как украинская оборонная промышленность до сих пор не справилась с этой задачей.
Как сообщает «Военное обозрение», боеприпас под названием «Трембита» создают на деньги, собранные волонтерами. Малая крылатая ракета с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем наземного базирования будет оснащаться боеголовкой термобарического или комбинированного осколочно-фугасного действия.
Как ожидается, ракета сможет доставлять боезаряд массой 20 килограммов на расстояние до 140 километров.
Ранее, как передает «Царьград», уже фиксировались случаи применения украинскими националистами самодельных ударных беспилотников.