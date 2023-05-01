Экс-премьеру Великобритании Трасс выставили счет в $15 тыс. за вечеринки в поместье

Секретариат британского правительства выставил счет бывшему премьер-министру и главе МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс в размере 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов) — политика просят оплатить тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из особняка Чивнинг-хаус, передают издания Daily Mail и The Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что экс-премьер использовала резиденцию для встреч с ближайшим окружением, и довольно часто такие посиделки превращались в «вечерние вечеринки». Наибольший «ущерб» особняку нанесли мероприятия, прошедшие в августе и сентябре прошлого года. Как стало известно Daily Mail, на исчезновение махровых халатов и тапочек правительству пожаловался персонал, но счет Трасс получила лишь в апреле 2023-го.
Как говорится в кодексе британского МИД, руководитель внешнеполитического ведомства обязан оплачивать мероприятия в Чивнинг-хаусе из собственных или партийных средств. Сама Трасс свою вину признала лишь частично: она пообещала погасить часть счета за проживание с семьей и купить новые халаты за 120 фунтов стерлингов, но указала, что использовала особняк для работы с чиновниками.
«Последний счет содержит смесь расходов за нее лично и расходов на официальные государственные мероприятия с госслужащими, включая [секретаря кабинета министров —прим. ред.] Саймона Кейса и высокопоставленных чиновников из других ведомств, которые встречались в Чивнинге во время подготовки к переходу», — подчеркнул представитель Трасс.
Ранее бывший премьер Великобритании обвинила президента Франции Эмманюэля Макрона в слабости в отношениях с Китаем во время визита к председателю КНР Си Цзиньпину.