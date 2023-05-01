Экс-премьеру Великобритании Трасс выставили счет в $15 тыс. за вечеринки в поместье

Отмечается, что экс-премьер использовала резиденцию для встреч с ближайшим окружением, и довольно часто такие посиделки превращались в «вечерние вечеринки». Наибольший «ущерб» особняку нанесли мероприятия, прошедшие в августе и сентябре прошлого года. Как стало известно Daily Mail, на исчезновение махровых халатов и тапочек правительству пожаловался персонал, но счет Трасс получила лишь в апреле 2023-го.