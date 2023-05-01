ЦИК Узбекистана отчитался о высокой явке жителей на конституционный референдум

Явка жителей Узбекистана на конституционный референдум по предварительным данным составила 85,54%. Об этом сообщает председатель Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев.
Голосование проходило в воскресенье, 30 апреля. Референдум был признан состоявшимся на фоне высокой явки граждан.
«По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования», — сказал глава ЦИК в ходе брифинга.
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