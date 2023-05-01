Полковник Тимошенко: беспилотники ВСУ не в состоянии повредить российские АЭС

Используемые украинскими военными беспилотники не могут нести боезаряд, мощности которого хватит для подрыва атомной электростанции, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко.
В комментарии для Ura.ru он напомнил, что атомные реакторы строятся с учетом возможных чрезвычайных происшествий, вплоть до падения на них самолета. Максимум, на что способны беспилотники ВСУ — это повредить цеха с оборудованием.
На этом фоне собеседник журналистов предположил, что такого рода атаки больше носят психологический характер.
«Цель — напугать общественность. Что мы, мол, Украина, можем разрушить вашу атомную электростанцию, устроить вам "второй Чернобыль"», — заключил полковник.
Ранее, как передает «Царьград», стало известно о попытке ВСУ нанести удар по Курской атомной электростанции.