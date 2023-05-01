Певица Надежда Бабкина назвала умершего Вячеслава Зайцева великим русским художником

Скончавшийся 30 апреля модельер Вячеслав Зайцев — великий русский художник. Такое мнение высказала народная и эстрадная певица, а также актриса и телеведущая Надежда Бабкина.
По словам народной артистки России, масштаб этой потери еще только предстоит выяснить. Бабкина отметила, что ей доводилось работать с Зайцевым, создавшим невероятное множество великолепных костюмов для «Русской песни».
«Каждое творение Зайцева — шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества. Когда Слава работал над костюмами для "Русской песни", он работал индивидуально с каждым участником ансамбля», — рассказала она в социальных сетях.
Бабкина выразила соболезнования родным и близким художника-модельера и подчеркнула, что за все, что для нее сделал Зайцев, она будет вечно ему благодарна.
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