Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с новыми обвинениями, связанными с якобы «изнасилованием» 27-летней давности. Впрочем, очередной скандал пойдет политику лишь на пользу, считает публицист Виктория Никифорова.
Обозреватель сообщила, что на экс-главу государства началась настоящая охота. Американский истеблишмент стремится упечь неудобную фигуру за решетку или как минимум «извалять ее в грязи» перед предстоящими выборами.
«Прокуратура им займется, особенно если подозреваемый — белый цисгендерный мужчина и на него есть политический заказ», — сыронизировала автор РИА Новости.
По словам Никифоровой, для Трампа эта история может стать настоящим билетом в Белый дом. Она подчеркнула, что экс-президент лишь набирает популярность после подобных скандалов.
«Чем больше истеблишмент прессует Трампа, пытаясь не допустить его победы на выборах, тем выше его шансы вернуться в Белый дом», — констатировала публицист.
Тем временем бывший американский лидер высмеял своего преемника Джо Байдена. О комичном выступлении Трампа сообщил телеканал «360».