Инфраструктура Вооруженных сил Украины, расположенная в Харьковской области в непосредственной близости к российской границе, попала под массированный авиаудар.
По информации военкоров, в результате налета авиации были уничтожены пункты дислокации ВСУ, где концентрировались силы для готовящегося наступления.
В частности, поражены объекты украинских националистов в населенных пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка.
Ранее, как передает «Царьград», Воздушно-космические силы России задействовали стратегические бомбардировщики Ту-22 и Ту-95 для ударов по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.