Пользователи Сети сравнили Зеленского с «трусливым поросенком» после признания о пистолете

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что носит с собой пистолет и готов применить его в случае встречи с российскими военными. Пользователи соцсети Twitter высмеяли политика за громкие слова.
Комментаторы сошлись во мнении, что украинскому лидеру не хватило бы смелости использовать оружие по назначению. Многие сравнили его с «трусливым поросенком» и «кокаиновым медведем».
«Докажи это», — пишет один из юзеров, прижимая к стенке Зеленского после слов о готовности использовать пистолет.
Также читатели припомнили политику его «комичное» и артистичное прошлое. В результате они пришли к выводу, что президент лишь играет свою роль перед мировой общественностью, которую ему определил Запад.
«Он трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир», — прокомментировал еще один пользователь.
Ранее украинский лидер пожаловался скандинавским журналистам в ходе интервью на чрезмерную усталость и потерю рассудка. По его словам, он не ездил в отпуск с момента начала специальной военной операции, передает телеканал «360».