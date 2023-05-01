Американский общественник назвал условие для прекращения поставок западного оружия Украине

В комментарии ТАСС он напомнил, что Россия для Соединенных Штатов является конкурентом, прежде всего, в экономической сфере. Более того, Вашингтон обеспокоен ее сближением с Пекином в условиях, когда американские власти «хотят спровоцировать войну с Китаем».