США снабжают Украину вооружением не ради ее поддержки, а лишь для ослабления России, заявил представитель американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто.
В комментарии ТАСС он напомнил, что Россия для Соединенных Штатов является конкурентом, прежде всего, в экономической сфере. Более того, Вашингтон обеспокоен ее сближением с Пекином в условиях, когда американские власти «хотят спровоцировать войну с Китаем».
На этом фоне милитаризация Украины является частью масштабной политической игры, но эту кампанию придется свернуть, если окажется, что она не дает результата.
«Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить», — сказал Вайлейто.
Ранее, как передает «Царьград», в минобороны Украины рассказали о самом желанном вооружении западного производства.