Пенсии ряда категорий россиян будут проиндексированы с мая

В частности, повышение выплат коснется тех граждан, кому исполнилось 80 лет. Их пособия составят в среднем более 15 тыс. рублей. Также доплаты коснутся гражданских пилотов и работников угольной промышленности. Конкретная сумма надбавки будет индивидуальной. Она рассчитывается, исходя из среднего дохода человека и его трудового стажа.