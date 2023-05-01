Пенсии ряда категорий россиян будут проиндексированы с мая

Некоторые россияне получат увеличенные пенсии с мая, передает «Прайм» заявление профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой.
В частности, повышение выплат коснется тех граждан, кому исполнилось 80 лет. Их пособия составят в среднем более 15 тыс. рублей. Также доплаты коснутся гражданских пилотов и работников угольной промышленности. Конкретная сумма надбавки будет индивидуальной. Она рассчитывается, исходя из среднего дохода человека и его трудового стажа.
При этом московским ветеранам выплатят от 10 от 25 тыс. рублей дополнительно в преддверии 78-летия победы в Великой Отечественной войне, проживающим в других регионах полагается по 10 тыс. рублей.