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Модельер Зайцев страдал от язвы желудка, которая могла спровоцировать фатальное кровотечение

Шоу-бизнес
Модельер Зайцев страдал от язвы желудка, которая могла спровоцировать фатальное кровотечение

Появились подробности смерти модельера-художника Вячеслава Зайцева. Выяснилось, что фатальное кровотечение могла спровоцировать язва желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть наступила в результате кровотечения в желудке, которое могло быть спровоцировано язвой, передает StarHit.

Напомним, в последние годы жизни модельер страдал от болезни Паркинсона. Из-за опасного недуга он не мог самостоятельно передвигаться. Кроме этого, он редко выходил в свет.

Несмотря на трудности, рядом с живописцем находились друзья. Его наследником является единственный сын Егор.

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