Модельер Зайцев страдал от язвы желудка, которая могла спровоцировать фатальное кровотечение

Появились подробности смерти модельера-художника Вячеслава Зайцева. Выяснилось, что фатальное кровотечение могла спровоцировать язва желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть наступила в результате кровотечения в желудке, которое могло быть спровоцировано язвой, передает StarHit.
Напомним, в последние годы жизни модельер страдал от болезни Паркинсона. Из-за опасного недуга он не мог самостоятельно передвигаться. Кроме этого, он редко выходил в свет.
Несмотря на трудности, рядом с живописцем находились друзья. Его наследником является единственный сын Егор.