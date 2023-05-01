Украинская власть на территориях Донецкой и Луганской народных республик проводит террористическую политику и геноцид в отношении местных жителей. Такую незавидную правду раскрыл журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис.
Соответствующие выводы телеведущий озвучил в эфире передачи Redacted. Таким образом он отреагировал на атаку украинских военных по гражданскому населению.
«Это то, что происходит (в Донецке. — Прим.ред.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что теряет рассудок из-за отсутствия отпуска. Об этом пишет телеканал «360».