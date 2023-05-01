Глава японской энергокомпании Jera не исключил роста стоимости СПГ в 2023 году

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) может увеличиться в текущем году, передает Bloomberg заявление главы крупнейшего в мире покупателя СПГ, энергетической компании Японии Jera Юкио Кани.
Ранее стоимость СПГ снизилась на фоне коронавирусных ограничений в Китае и теплой зимы. Однако ситуация с коронавирусом в КНР меняется, а импортные мощности Европы растут, что может стать причиной подорожания энергоресурсов.
Нельзя исключить и вероятность холодной зимы в грядущем отопительном сезоне, что также может оказать влияние на стоимость СПГ.