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Глава японской энергокомпании Jera не исключил роста стоимости СПГ в 2023 году

Экономика
Глава японской энергокомпании Jera не исключил роста стоимости СПГ в 2023 году

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) может увеличиться в текущем году, передает Bloomberg заявление главы крупнейшего в мире покупателя СПГ, энергетической компании Японии Jera Юкио Кани.

Ранее стоимость СПГ снизилась на фоне коронавирусных ограничений в Китае и теплой зимы. Однако ситуация с коронавирусом в КНР меняется, а импортные мощности Европы растут, что может стать причиной подорожания энергоресурсов.

Нельзя исключить и вероятность холодной зимы в грядущем отопительном сезоне, что также может оказать влияние на стоимость СПГ.

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