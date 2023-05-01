Лера Кудрявцева «обезоружила» украинского мошенника вопросом про Крым

Телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с телефонным мошенничеством. Звезда нашла выход и разоблачила злоумышленника вопросом про Крым.
Кудрявцева опубликовала в Telegram запись телефонного разговора с мошенником, во время которого злоумышленник пытался внушить ей, что личные данные телеведущей появились в Сети и теперь на ее имя берут кредиты. Артистка долго произносила однозначное «угу», а потом «обезоружила» мошенника неожиданным для него вопросом.
«А Крым чей?» — спросила Кудрявцева.
На другом конце линии ответили: «Покамест ваш, Российской Федерации», а потом добавили: «Потому что мы скоро заберем его обратно». На такое пояснение телеведущая громко рассмеялась и распрощалась с украинским мошенником, пишет телеканал «360».