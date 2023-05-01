Лера Кудрявцева «обезоружила» украинского мошенника вопросом про Крым

Кудрявцева опубликовала в Telegram запись телефонного разговора с мошенником, во время которого злоумышленник пытался внушить ей, что личные данные телеведущей появились в Сети и теперь на ее имя берут кредиты. Артистка долго произносила однозначное «угу», а потом «обезоружила» мошенника неожиданным для него вопросом.