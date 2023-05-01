Политолог Корнилов приравнял польские власти к пиратам после антироссийской выходки Варшавы

Откровенный грабеж дипсобственности в Польше происходит не впервые. В пример Корнилов привел арест всех счетов посольства РФ с последующим изъятием денежных средств. Это вызвано верой Варшавы в собственную безнаказанность, считает автор. Впрочем, Москва готова напомнить европейскому государству о последствиях подобных действий, написал он для РИА Новости.