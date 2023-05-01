Политолог Корнилов приравнял польские власти к пиратам после антироссийской выходки Варшавы

Провокационная деятельность Варшавы в отношении России говорит о превращении Польши в пиратское государство. К такому выводу пришел политолог Владимир Корнилов.
Эксперт напомнил, что недавно власти республики приказали захватить школу для детей российских дипломатов. По его словам, учебное заведение находится в собственности Москвы, а потому подобная выходка стала нарушением норм международного права.
Откровенный грабеж дипсобственности в Польше происходит не впервые. В пример Корнилов привел арест всех счетов посольства РФ с последующим изъятием денежных средств. Это вызвано верой Варшавы в собственную безнаказанность, считает автор. Впрочем, Москва готова напомнить европейскому государству о последствиях подобных действий, написал он для РИА Новости.
«Что ж, придется учить снова, придется напоминать уроки истории. Главное, потом не забывать: не мы этого хотели, не мы это начали», — констатировал Корнилов.
Ранее на ситуацию с захватом школы отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил в ответ разорвать дипотношения с Польшей, передает телеканал «360».