Администрация Павлограда сообщила о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие было повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он написал об этом в личном Telegram-канале.
В результате происшествия, по его словам, на промышленном предприятии случилось возгорание. Однако сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пожар.
Ранее сообщалось, что украинские газеты в воскресенье, 30 апреля, опубликовали материалы о взрывах в Павлограде. При этом власти региона объявили воздушную тревогу.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударах по складам и инфраструктуре в Павлограде. Вооруженные силы Украины использовали эти объекты для подготовки контрнаступления.