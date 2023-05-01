Пользователи Twitter сгорели от стыда после слов Байдена о Темном Брэндоне

Президент США Джо Байден снова заставил весь интернет испытывать вселенскую неловкость. На этот раз он решил «перевоплотиться» в Темного Брэндона.
Во время своего публичного выступления Байден заявил, что «готов мириться со многими шутками, но не уверен насчет Темного Брэндона». В этот момент глава государства демонстративно надел солнцезащитные очки, чем, судя по всему, хотел рассмешить присутствующих. И у него это получилось. В Сети американского президента называют посмешищем.
Темный Брэндон – это американский мем, в котором Байден выступает в своем темном амплуа и стреляет лазером из глаз. Примечательно, что этот образ задействован в его предвыборной кампании.