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Доцент Тимофеев рассказал, какими номерами пользуются телефонные мошенники

Общество
Доцент Тимофеев рассказал, какими номерами пользуются телефонные мошенники

Телефонного мошенника можно распознать по ряду признаков. Подробнее об этом рассказал доцент Александр Тимофеев в интервью «Прайму».

По словам эксперта, практически любой звонок с неизвестного номера является поводом насторожиться. Однако если до вас пытается «достучаться» человек с коротким телефоном, то трубку лучше не брать. Велика вероятность нарваться на обманщика. Скрытые номера или иностранный код также должны вызывать опасения.

Однако, подчеркнул Тимофеев, не все звонки с незнакомых номеров несут угрозу потери денег. Иногда это могут быть ваши знакомые, сменившие телефон, или сотрудники государственных служб.

#телефонные мошенники #звонок #обман