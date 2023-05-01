Доцент Тимофеев рассказал, какими номерами пользуются телефонные мошенники

Телефонного мошенника можно распознать по ряду признаков. Подробнее об этом рассказал доцент Александр Тимофеев в интервью «Прайму».
По словам эксперта, практически любой звонок с неизвестного номера является поводом насторожиться. Однако если до вас пытается «достучаться» человек с коротким телефоном, то трубку лучше не брать. Велика вероятность нарваться на обманщика. Скрытые номера или иностранный код также должны вызывать опасения.
Однако, подчеркнул Тимофеев, не все звонки с незнакомых номеров несут угрозу потери денег. Иногда это могут быть ваши знакомые, сменившие телефон, или сотрудники государственных служб.