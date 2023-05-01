Украинский омбудсмен Лубинец призвал Украинцев получать паспорта РФ

Украинцам, проживающим на территории новых регионов России следует получить российские паспорта. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он связал такой призыв с якобы желанием, чтобы все жители сохранили свою жизнь. Что им конкретно угрожает при отсутствии российского паспорта, он не уточнил.
По словам Лубинца, сейчас киевские власти работают над законопроектом, который позволит украинцам отказаться от паспорта России в случае, если какие-то территории вернутся под контроль Украины. Также он посоветовал покидать территорию Россию тем, кто не хочет иметь российской гражданство.