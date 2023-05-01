Украинский омбудсмен Лубинец призвал Украинцев получать паспорта РФ

По словам Лубинца, сейчас киевские власти работают над законопроектом, который позволит украинцам отказаться от паспорта России в случае, если какие-то территории вернутся под контроль Украины. Также он посоветовал покидать территорию Россию тем, кто не хочет иметь российской гражданство.