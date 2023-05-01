ЦТАК: Вашингтон намерен сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом

Вашингтон постоянно ищет возможность размещения своих ядерных оружий на Корейском полуострове, потому что планирует сделать Южную Корею своим аванпостом на Дальнем Востоке. Таким мнением поделился обозреватель северокорейского издания ЦТАК Чхве Чжу Хен.
По его словам, США ищут законный предлог для размещения своей ядерной подлодки и других стратегических средств, принижая режим нераспространения оружия данного типа. На основе этого Белый дом намерен превратить Южную Корею в свой крупнейший аванпост, сказал Хен.
Также он подчеркнул, что Вашингтон планирует использовать страну для реализации стратегии мирового господства. Журналист назвал такие действия США «большой ошибкой».