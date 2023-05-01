МО России сообщило об ударах по четырем украинским позициям в ДНР

Российская артиллерия нанесла удары по Вооруженным силам Украины на Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его слова передает РИА Новости.
Силы России атаковали по трем позициям артиллерийских орудий и одному расположению минометного расчета Украины около населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. В результате до 60 бойцов киевского режима были ликвидированы.
Артиллеристы ЮВО на Марьинском направлении также уничтожили два опорных пункта Украины около Красногоровки и Галициновки. Тут потери киевского режима составили до 20 солдат.