Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо киевского режима

Гупта также прикрепил к заявлению скриншот твита МО Украины. Ведомство опубликовало два снимка, на одной из которых находился столб дыма после нападения дронов ВСУ на нефтебазу в Севастопольской бухте, а на второй фотографии изображена карикатура на индийскую богиню смерти в образе Мерлин Монро.