Оскорбительная пропаганда продемонстрировала настоящее лицо киевского режима, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. Правительство Украины опубликовало карикатурную картинку богини Кали.
Недавно замглавы МИД Украины посетила Дели и просила помощи у Индии, обратил внимание Гупта. За этой фальшивкой находилось настоящее лицо киевского режима. Публикация карикатуры на богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру. Советник написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Гупта также прикрепил к заявлению скриншот твита МО Украины. Ведомство опубликовало два снимка, на одной из которых находился столб дыма после нападения дронов ВСУ на нефтебазу в Севастопольской бухте, а на второй фотографии изображена карикатура на индийскую богиню смерти в образе Мерлин Монро.