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Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо киевского режима

Политика
Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала настоящее лицо киевского режима

Оскорбительная пропаганда продемонстрировала настоящее лицо киевского режима, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. Правительство Украины опубликовало карикатурную картинку богини Кали.

Недавно замглавы МИД Украины посетила Дели и просила помощи у Индии, обратил внимание Гупта. За этой фальшивкой находилось настоящее лицо киевского режима. Публикация карикатуры на богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру. Советник написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Гупта также прикрепил к заявлению скриншот твита МО Украины. Ведомство опубликовало два снимка, на одной из которых находился столб дыма после нападения дронов ВСУ на нефтебазу в Севастопольской бухте, а на второй фотографии изображена карикатура на индийскую богиню смерти в образе Мерлин Монро.

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