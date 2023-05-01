Кадры последствий российских ударов по военным объектам ВСУ появились в Сети

Вечером воскресенья, 30 апреля, российская армия нанесла мощные удары по военным объектам Украины. Кадры взрыва железнодорожного узла в Днепропетровской области опубликовали «Военкоры русской весны».
Отмечается, что именно через этот транспортный узел шли эшелоны резервов ВСУ и военной техники в рамках подготовки к наступлению. Также высокоточными ударами были уничтожены склады противника, где концентрировались боеприпасы и ГСМ для предстоящей контратаки.
На кадрах видно, что после попадания в склад сдетонировали тонны боеприпасов. Судя по масштабу взрыва, их на этом складе хранилось огромное количество.