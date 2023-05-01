Кадры последствий российских ударов по военным объектам ВСУ появились в Сети

Отмечается, что именно через этот транспортный узел шли эшелоны резервов ВСУ и военной техники в рамках подготовки к наступлению. Также высокоточными ударами были уничтожены склады противника, где концентрировались боеприпасы и ГСМ для предстоящей контратаки.