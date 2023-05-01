Неготовность украинской армии к контрудару после колоссальной военной помощи Запада вызвала массу вопросов у Вашингтона и Брюсселя. Такой точкой зрения поделились обозреватели издания Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.
Корреспонденты задали несколько вопросов о состоянии ВСУ украинскому солдату с позывным «Темный». По его словам, войска киевского режима в данный момент не располагают возможностью приступить к атаке.
«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться», – заявил военный.
Авторы статьи напомнили, что Соединенные Штаты и Евросоюз вложили огромные деньги в вооружение Украины. Однако неготовность армии Киева к контрнаступлению вызывает беспокойство у западного руководства.