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Guardian: Запад обеспокоился из-за неспособности ВСУ перейти в контрнаступление

Армия
Guardian: Запад обеспокоился из-за неспособности ВСУ перейти в контрнаступление

Неготовность украинской армии к контрудару после колоссальной военной помощи Запада вызвала массу вопросов у Вашингтона и Брюсселя. Такой точкой зрения поделились обозреватели издания Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.

Корреспонденты задали несколько вопросов о состоянии ВСУ украинскому солдату с позывным «Темный». По его словам, войска киевского режима в данный момент не располагают возможностью приступить к атаке.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться», – заявил военный.

Авторы статьи напомнили, что Соединенные Штаты и Евросоюз вложили огромные деньги в вооружение Украины. Однако неготовность армии Киева к контрнаступлению вызывает беспокойство у западного руководства.

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