Пользователи раскритиковали президента Владимира Зеленского после его заявления об одном из отличий украинской нации. Глава страны назвал мир и «стремление к свободе» естественными чертами характера Украины.
«Если мир — естественная часть вашего характера, следуйте этому прекрасному характеру и начинайте переговоры», — посоветовал один из пользователей.
Другие комментаторы призывали украинского лидера «больше говорить о мире», вместо разговоров «о новом оружии». Один из интернет-пользователей напомнил, что украинские военные «обстреливали жителей Донбасса в течение восьми лет», нарушая Минские соглашения. Другой отметил, что даже украинцы больше не поддерживают Зеленского, и его уход остается лишь вопросом времени.