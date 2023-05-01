Слова Зеленского о миролюбии Украины возмутило пользователей Сети

Другие комментаторы призывали украинского лидера «больше говорить о мире», вместо разговоров «о новом оружии». Один из интернет-пользователей напомнил, что украинские военные «обстреливали жителей Донбасса в течение восьми лет», нарушая Минские соглашения. Другой отметил, что даже украинцы больше не поддерживают Зеленского, и его уход остается лишь вопросом времени.