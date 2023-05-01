Украинский депутат Береза поковырял в носу перед камерами видеоконференции

Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза выставил себя на смех, поковыряв в носу в ходе прямой трансляции. Запись заседания доступна на официальном YouTube-канале регионального заксобрания.
Сначала депутат Александр Сенкевич поздоровался с участниками конференции и попросил включить камеры. При этом камера Березы функционировала изначально. В результате коллеги улицезрели картину, как он ковыряется в носу.
Кроме того, поведение чиновника можно было охарактеризовать как странное. Он упорно тер ладонью лоб и вел оживленную беседу с кем-то за кадром.