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Украинский депутат Береза поковырял в носу перед камерами видеоконференции

Украина
Украинский депутат Береза поковырял в носу перед камерами видеоконференции

Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза выставил себя на смех, поковыряв в носу в ходе прямой трансляции. Запись заседания доступна на официальном YouTube-канале регионального заксобрания.

Сначала депутат Александр Сенкевич поздоровался с участниками конференции и попросил включить камеры. При этом камера Березы функционировала изначально. В результате коллеги улицезрели картину, как он ковыряется в носу.

Кроме того, поведение чиновника можно было охарактеризовать как странное. Он упорно тер ладонью лоб и вел оживленную беседу с кем-то за кадром.

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