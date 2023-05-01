Спикер ВСУ Назаров: Россия вывела в Черное море 11 боевых кораблей и два подводных ракетоносителя

Военно-морской флот России вывел в Черное море 11 боевых кораблей и два подводных ракетоносителя. Информацию об этом сообщил спикер ОК группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.
По его словам, уменьшение в Черном море шторма позволило российским кораблям с ракетами «Калибр» выполнять маневры на данной территории. К ним также присоединились подводные лодки, отметил Назаров.
Ранее в Черном море разыгрался сильный шторм. На данный момент он стих, что облегчило задачу для российских военных. В настоящее время ВСУ ожидают из России массивного ракетного удара.