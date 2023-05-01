Замглавы МО Украины Маляр отчиталась о тяжелых боях за Бахмут

Ситуация в Бахмуте остается крайне тяжелой для ВСУ, за город ведутся тяжелые схватки. Об этом рассказала замглавы минобороны Украины Анна Маляр в личном Telegram-канале.
«Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке», – говорится в публикации.
Политик также прокомментировала положение дел в Бахмуте. По ее словам, штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают наступательную операцию в городе.
Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее заявил, что «вагнеровцы» установили контроль над 80% города. Бойцы противника взяты в оперативное окружение, но говорить о «котле» пока преждевременно.