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Замглавы МО Украины Маляр отчиталась о тяжелых боях за Бахмут

Армия
Замглавы МО Украины Маляр отчиталась о тяжелых боях за Бахмут

Ситуация в Бахмуте остается крайне тяжелой для ВСУ, за город ведутся тяжелые схватки. Об этом рассказала замглавы минобороны Украины Анна Маляр в личном Telegram-канале.

«Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке», – говорится в публикации.

Политик также прокомментировала положение дел в Бахмуте. По ее словам, штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают наступательную операцию в городе.

Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее заявил, что «вагнеровцы» установили контроль над 80% города. Бойцы противника взяты в оперативное окружение, но говорить о «котле» пока преждевременно.

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