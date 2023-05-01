Кадыров задумался о создании армии для защиты пострадавших от «демократических стран» народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался об организации армии для защиты притесненных народов якобы демократическими государствами. Об этом он рассказал в беседе с сотрудниками прессы, пишет РИА Новости.
По словам политика, развитию этой идеи способствуют последние события. Он отметил, что речь идет о создании профессионального подразделения, в состав которого вошли бы представители разных стран, столкнувшихся с нападками Запада.
«Думаю, чтобы создать армию, чтобы могли защищать народы, которые ущемляют», – сказал Кадыров.
Чеченский лидер отметил, что представлять отряд должны патриоты, которые сражаются не за деньги, а за порядок. Он добавил, что работа в этом направлении уже ведется.