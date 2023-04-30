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Эрдоган: нацразведка Турции уничтожила главаря ИГ в Сирии

Происшествия
Эрдоган: нацразведка Турции уничтожила главаря ИГ в Сирии

Национальная турецкая разведка ликвидировала главаря Исламского государства✱ (террористическая организация, запрещена в России) Абу Хусейн аль-Курейши в Сирии. Информацию об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, разведчики в течение длительного времени выслеживали лидера ИГ✱. В ходе специальной операции турецким военным удалось ликвидировать главаря в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что страна и дальше будет бороться с террористическими организациями.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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