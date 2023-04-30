Рогов подтвердил нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Павлограде

Российская армия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре, а также складам с боеприпасами в Павлограде в Днепропетровской области. Эту информацию подтвердил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удары по военной инфраструктуре также подтверждают местные жители. Массовые прилеты пришлись на склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые ВСУ копили для предстоящего наступления.
Ранее украинские СМИ сообщили, что череда взрывов произошла в Днепропетровской области Украины, также стало известно о масштабном пожаре в Павлограде. Во всем регионе объявлена воздушная тревога.