Сливший документы Пентагона Тейшейра мог устроить массовый расстрел

Рядовой солдат Национальной гвардии Джек Тейшейра, который опубликовал в Сети секретные документы Пентагона, мог устроить массовый расстрел. Федеральный суд Массачусетса должен будет выяснить, как у 21-летнего человека появился доступ к засекреченным данным.
Сотрудники специальных служб во время обыска установили, что Тейшейра мог стать новым стрелком в одной из американских школ. Правоохранители обнаружили у него склад разного оружия, а также выяснили, что рядовой солдат Нацгвардии искал в Сети информацию о массовых расстрелах, передает «Коммерсантъ».
Тейшейру в первый год в старшей школе отстранили от занятий, поскольку он в положительном ключе рассуждал о массовых расстрелах. Учителя также обратили внимание на большое количество расистских высказываний в его разговорах.