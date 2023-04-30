Сливший документы Пентагона Тейшейра мог устроить массовый расстрел

Сотрудники специальных служб во время обыска установили, что Тейшейра мог стать новым стрелком в одной из американских школ. Правоохранители обнаружили у него склад разного оружия, а также выяснили, что рядовой солдат Нацгвардии искал в Сети информацию о массовых расстрелах, передает «Коммерсантъ».