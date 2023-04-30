Рогов: два взрыва прогремели в Бердянске Запорожской области

Звуки взрывов раздались вечером 30 апреля в Бердянске Запорожской области. Информацию о происшествии предоставил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, взрывы прогремели около 22:10. Было зафиксировано два удара.
«Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышна два взрыва», – написал Рогов.
Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.
Общественник ранее сообщил, что два украинца с поддельными паспортами РФ осуществили запуск неизвестного беспилотника в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин.