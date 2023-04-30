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Рогов: два взрыва прогремели в Бердянске Запорожской области

Происшествия
Рогов: два взрыва прогремели в Бердянске Запорожской области

Звуки взрывов раздались вечером 30 апреля в Бердянске Запорожской области. Информацию о происшествии предоставил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы прогремели около 22:10. Было зафиксировано два удара.

«Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышна два взрыва», – написал Рогов.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.

Общественник ранее сообщил, что два украинца с поддельными паспортами РФ осуществили запуск неизвестного беспилотника в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин.

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